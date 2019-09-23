В Воронеже со скандалом закрыли кинотеатр "Люксор"

СЕГОДНЯ 13:27 2019-09-23T13:27:07+03:00

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Кинотеатр "Люксор", расположенный в комплексе "Арена", прервал работу. Информацию подтвердила администратор торгового центра.

На сайте кинотеатра по-прежнему доступно расписание сеансов на ближайшие дни. Однако помещение закрыто и обесточено. Телефоны "Люксора" не отвечают. Администратор торгового центра "Арена" сообщила: "Кинотеатр сегодня не работает. И больше работать не будет".

По информации собственных источников, внезапное закрытие связано с разногласиями между собственником и арендатором помещения. Одна сторона требует от другой, чтобы та полностью рассчиталась с долгами. До суда дело пока не дошло, однако известно, что администрация "Люксора" обратилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU