В Воронеже со скандалом закрыли кинотеатр "Люксор"
Кинотеатр "Люксор", расположенный в комплексе "Арена", прервал работу. Информацию подтвердила администратор торгового центра.
На сайте кинотеатра по-прежнему доступно расписание сеансов на ближайшие дни. Однако помещение закрыто и обесточено. Телефоны "Люксора" не отвечают. Администратор торгового центра "Арена" сообщила: "Кинотеатр сегодня не работает. И больше работать не будет".
По информации собственных источников, внезапное закрытие связано с разногласиями между собственником и арендатором помещения. Одна сторона требует от другой, чтобы та полностью рассчиталась с долгами. До суда дело пока не дошло, однако известно, что администрация "Люксора" обратилась в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU