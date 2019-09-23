2019-09-23T13:23:36+03:00
Общество

Воронежских школьников кормили гнилыми фруктами и опасной овсянкой

На поставщика детского питания составили 10 протоколов
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Булатов Алексейфото Булатов АлексейФото: из архива «КП»
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Прокуратура выяснила, что школьники Железнодорожного района рискуют здоровьем, питаясь в столовых. Проверка обнаружила нарушения в средних школах №№ 19, 21, 36, 52, 56, 71, Воронежской кадетской школе им. А.В.Суворова. Все эти учреждения обслуживает одна фирма, которая по контракту осуществляет поставку продуктов для школьного питания. Продукты эти, правда, сомнительного качества. Например, фрукты с признаками гнили и порчи, мясная продукция без сопроводительных документов и заключения ветеринарной экспертизы, овсяная каша «с кишечной палочкой в составе». Ну и «по мелочам»: в кладовой не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов, а концентрированное моющее средство стоит по соседству с крупой в открытых пластиковых емкостях.

По итогам проверки прокуратура внесла представления директорам школ об устранении нарушений. В отношении же поставщика продуктов составили 10 дел об административных нарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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