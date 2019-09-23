В Воронеже объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
О штормовом предупреждении сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области. По информации центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 24 и 25 сентября ожидаются заморозки. Столбик термометра может опуститься до -3 градусов.
Если планируете отлучаться из дома, лучше одеться потеплее. Забудьте, что две недели назад все ходили в шортах: пора достать теплую куртку. Автомобилистам в эти дни стоит быть вдвойне осторожными: если будут осадки, дорога превратится в большой каток.
При возникновении ЧП звоните 101, 112 или по телефону доверия МЧС: 8(473)277-99-00.
ИСТОЧНИК KP.RU