2019-09-23T13:11:13+03:00
Происшествия

В Воронеже объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Температура может понизиться до -3 градусов
Виктор ПАВЛОВ
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О штормовом предупреждении сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области. По информации центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 24 и 25 сентября ожидаются заморозки. Столбик термометра может опуститься до -3 градусов.

Если планируете отлучаться из дома, лучше одеться потеплее. Забудьте, что две недели назад все ходили в шортах: пора достать теплую куртку. Автомобилистам в эти дни стоит быть вдвойне осторожными: если будут осадки, дорога превратится в большой каток.

При возникновении ЧП звоните 101, 112 или по телефону доверия МЧС: 8(473)277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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