2019-09-23T12:51:01+03:00
Общество

В социальные объекты Воронежа дадут тепло

Мера связана с резким похолоданием осенью 2019 года
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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С 26 сентября в социальные объекты Воронежа дадут тепло. К такому решению пришел глава города Вадим Кстенин. Мера связана с резким понижением температуры, которое трудно сочетать с нормальными условиями работы школ, детсадов и других объектов.

- По поручению Вадима Кстенина профильные службы администрации готовят соответствующий распорядительный документ и в оперативном режиме связываются с теплоснабжающими организациями. Подключение всех зданий займет у профильных служб какое-то время, - сообщают в пресс-службе городской администрациии.

Новые школы и детские сады, построенные в этом году, взяли под особый контроль.

Тем временем губернатор Александр Гусев на еженедельной планерке коснулся темы отопления многоквартирных домов. Глава области сказал, что дату подачи тепла нужно обсудить с управляющими компаниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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