2019-09-23T12:26:41+03:00
Происшествия

СМС от имени банка стоила воронежскому пенсионеру 122 тысячи рублей

Мошенник сделал вид, что перевел аванс за аренду жилья
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пенсионер из Борисоглебска разместил в сети объявление о сдаче квартиры. Позвонил потенциальный клиент. Представился военным, которого переводят на новое место службы. Сказал, что готов снять жилье и спросил, куда переводить задаток.

- На номер телефона, указанный в объявлении, пришло СМС-сообщение - якобы от банка - о зачислении на карту десяти тысяч рублей. Их на самом деле никто не переводил, - отмечают в ГУ МВД по Воронежской области.

После этого обманщик попросил пенсионера подойти к банкомату и продиктовать персональные данные - якобы для отчетности. В итоге со счета списали 122 тысячи рублей. Мошенника ищут полицейские.

Добавим, что обман владельцев недвижимости набирает обороты. 46-летняя женщина из Воронежа при попытке сдать квартиру лишилась 50 тысяч рублей. Подобным образом обманули 58-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он потерял аж 300 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воронежцев обманывают гадалки, псевдо-полицейские и лже-предприниматели. Рассказываем, какие схемы чаще всего применяют мошенники. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Борьба с мошенничеством в Воронежской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже полицейские поймали двух закладчиков наркотиков, переводивших деньги родителям в Карелию
Под Воронежем в ДТП пострадала трехлетняя девочка
Когда в Воронеже включат отопление в 2019 году
В Воронежской области сгорел жилой дом
В Воронежской области в ДТП погиб водитель, ранена женщина
Воронежцам покажут индийские зарисовки
Воронежцам покажут гербарий из Дивногорья
Воронежцы стали меньше мусорить в общественных местах
Синоптики предупредили воронежцев о заморозках
В Воронеже засняли салют в честь Дня города с высоты 250 метров
В День города Воронежу случайно пожелали смерти
Волейболистки «Воронежа» уступили череповецкой «Северянке-2»
Воронежский «Буран» уступил «Тамбову» в серии буллитов
В Воронежской области общественники проверили условия содержания задержанных
Воронежские автомобилисты выстроили из машин корабль в честь Дня города