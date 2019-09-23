СМС от имени банка стоила воронежскому пенсионеру 122 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-23T12:26:41+03:00

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Пенсионер из Борисоглебска разместил в сети объявление о сдаче квартиры. Позвонил потенциальный клиент. Представился военным, которого переводят на новое место службы. Сказал, что готов снять жилье и спросил, куда переводить задаток.

- На номер телефона, указанный в объявлении, пришло СМС-сообщение - якобы от банка - о зачислении на карту десяти тысяч рублей. Их на самом деле никто не переводил, - отмечают в ГУ МВД по Воронежской области.

После этого обманщик попросил пенсионера подойти к банкомату и продиктовать персональные данные - якобы для отчетности. В итоге со счета списали 122 тысячи рублей. Мошенника ищут полицейские.

Добавим, что обман владельцев недвижимости набирает обороты. 46-летняя женщина из Воронежа при попытке сдать квартиру лишилась 50 тысяч рублей. Подобным образом обманули 58-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он потерял аж 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU