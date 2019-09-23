2019-09-23T12:15:47+03:00
Происшествия

В Воронеже полицейские поймали двух закладчиков наркотиков, переводивших деньги родителям в Карелию

Они прятали «синтетику» возле деревьев в Южном микрорайоне
Юрий КОЗЛОВ
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Молодые люди признали свою вину, им грозит до 20 лет лишения свободы.Молодые люди признали свою вину, им грозит до 20 лет лишения свободы.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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Сотрудники ППС при патрулировании улицы Саврасова в Южном микрорайоне заметили юношу и девушку, что-то прятавших возле деревьев. Их остановили и обыскали. В карманах верхней одежды молодых людей полицейские нашли 120 свертков с синтетическим наркотиком пирролидиновалерофеноном весом около 80 граммов. В тайнике, который юноша и девушка пытались оборудовать, используя магнит, стражи порядка обнаружили сверток с 2,3 граммами наркотика.

Личность закладчиков установили. Это 22-летний житель Карелии и его 19-летняя знакомая. Криминальная парочка признала свою вину. Молодые люди рассказали, что приехали в Воронеж по заданию своих «кураторов». И заявили, что часть денег от торговли смертью отправляли родителям.

Закладку делали, используя магнит. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Закладку делали, используя магнит.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

На квартире, которую снимали гастролеры из Карелии, нашли банковские карты, мобильные телефоны и упаковочные материалы. Закладчиков арестовали. По части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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