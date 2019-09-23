Под Воронежем в ДТП пострадала трехлетняя девочка

СЕГОДНЯ 11:45 2019-09-23T11:48:05+03:00

"Рено" сильно помято, но его водитель не пострадал. Фото: кадр с видео

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В воскресенье, 22 сентября, в Хохольском районе, около двух часов дня недалеко от села Яблочное случилось ДТП.

- 44-летний водитель «Рено-Логан», житель Воронежской области, ехал со стороны Воронежа в направлении Острогожска. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой-Ларгус». В аварии пострадали 59-летний водитель отечественной машины, житель Воронежа и две его пассажирки – 58-летняя женщина и трехлетняя девочка. Все трое получили ушибы, им оказали первую помощь, госпитализация не потребовалась, - рассказали в региональном отделе пропаганды ГИБДД.

В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» выложили видео аварии. Очевидцы, проезжавшие мимо вскоре после нее и снявшие покореженные машины на регистратор, уверены: водитель «Рено» был пьян. В региональном ГИБДД не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU