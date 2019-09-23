Когда в Воронеже включат отопление в 2019 году

СЕГОДНЯ 11:02 2019-09-23T11:38:48+03:00

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Как рассказали в пресс-службе мэрии, отопление может появиться в квартирах воронежцев уже во вторник, 24 сентября. Постановление о начале отопительного сезона подготовлено и находится на подписи у мэра.

Напомним, в решении о запуске котельных чиновники опираются на погодные данные. Если среднесуточная температура достигает +8 и держится в течение пяти суток, то нужно давать отопление. По прогнозам гидрометцентра, сейчас среднесуточная температура приблизилась к восьми градусам. Днем бывает около 10-12 тепла, ночью – три градуса выше нуля. Значит, время пришло. Однако решение о начале отопительного сезона всегда принимает глава города.

Первыми тепло дают в детсады, школы, больницы, поликлиники.

ИСТОЧНИК KP.RU