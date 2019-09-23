В Воронежской области сгорел жилой дом
Пострадал человек
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Ночью в районном поселке Грибановский на улице Сидорова загорелся дом. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в половине пятого утра в понедельник, 23 сентября. Огонь охватил весь дом площадью 120 квадратных метров. Для ликвидации на место выехали 10 спасателей и три единицы техники. Однако спасти дом не удалось. Огонь уничтожил постройку полностью. По оперативной информации, в результате ЧП пострадал человек.
На месте работают дознаватели, которые выясняют причины возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU