2019-09-23T10:39:22+03:00
Происшествия

В Воронежской области сгорел жилой дом

Пострадал человек
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ночью в районном поселке Грибановский на улице Сидорова загорелся дом. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в половине пятого утра в понедельник, 23 сентября. Огонь охватил весь дом площадью 120 квадратных метров. Для ликвидации на место выехали 10 спасателей и три единицы техники. Однако спасти дом не удалось. Огонь уничтожил постройку полностью. По оперативной информации, в результате ЧП пострадал человек.

На месте работают дознаватели, которые выясняют причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СМС от имени банка стоила воронежскому пенсионеру 122 тысячи рублей
В Воронеже полицейские поймали двух закладчиков наркотиков, переводивших деньги родителям в Карелию
Под Воронежем в ДТП пострадала трехлетняя девочка
Когда в Воронеже включат отопление в 2019 году
В Воронежской области в ДТП погиб водитель, ранена женщина
Воронежцам покажут индийские зарисовки
Воронежцам покажут гербарий из Дивногорья
Воронежцы стали меньше мусорить в общественных местах
Синоптики предупредили воронежцев о заморозках
В Воронеже засняли салют в честь Дня города с высоты 250 метров
В День города Воронежу случайно пожелали смерти
Волейболистки «Воронежа» уступили череповецкой «Северянке-2»
Воронежский «Буран» уступил «Тамбову» в серии буллитов
В Воронежской области общественники проверили условия содержания задержанных
Воронежские автомобилисты выстроили из машин корабль в честь Дня города