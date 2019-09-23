В Воронежской области в ДТП погиб водитель, ранена женщина

СЕГОДНЯ 10:24 2019-09-23T10:24:14+03:00

Водителя "шестерки" на скорой привезли в больницу, но там он умер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В понедельник, 23 сентября, в 00.10 в Лисках у дома № 82 на улице Матросова 26-летний водитель «шестерки», местный житель, врезался в «Тойоту-Камри», за рулем которой сидел его ровесник и земляк.

Авария закончилась трагически. Водителя «шестерки» по скорой отвезли в больницу, там он умер. Его пассажирка, 22-летняя жительница Лискинского района, получила тяжелые травмы. Ей предстоит долгое лечение.

22 сентября сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Воронежской области 124 ДТП, из них 77 в Воронеже, 35 – в районах и 12 – на федеральных трассах. В десяти авариях получили ранения 14 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU