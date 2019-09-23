Воронежцам покажут индийские зарисовки

СЕГОДНЯ 00:30 2019-09-23T00:30:59+03:00

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4 октября в «Галерея в «Галерее» откроет новую выставку. Экспозиция «В гармонии с миром» художника из Тольятти Юрия Кузнецова. Его работы экспонировались в Тольятти, Москве, Сочи, Самаре, Нефтегорске, Димитровграде, десятки его картин находятся в частной собственности в России, Германии, Италии, США, Индии.

Творчество художника - это свежесть раннего летнего утра, легкий аромат распускающихся цветов, розовое золото рассветов, безмятежные горные пейзажи. Это люди, живущие в гармонии с природой и вплетающие в нее свои голоса. Работы цикла «Созерцание Реальности» вдохновлены путешествием художника в Индию.

Выставка откроется 4 октября в 17.00 на втором этаже атриума Центра Галереи Чижова и продлится до 24 октября, посмотреть ее можно ежедневно с 10.00 до 22.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU