Воронежцы стали меньше мусорить в общественных местах

СЕГОДНЯ 20:02 2019-09-22T20:02:29+03:00

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В Воронеже после завершения праздничного салюта в честь Дня города на улицу вышла коммунальные службы Центральные улицы города убирали 130 единиц техники и 114 работников ручной уборки. Не прекращались работы и в течение всех гуляний. Об этом сообщили в администрации города..

Днем для поддержания чистоты города привлекались более 150 единиц техники и 245 работников. В ночную смену особое внимание уделили проспекту Революции, Петровской набережной, Адмиралтейской площади, площади Ленина, то есть тем участкам улично-дорожной сети, которые были закрыты для движения в течение дня.

- Ежегодно после таких массовых мероприятий становится все меньше мусора, люди бережнее относятся к своему городу и пользуются контейнерами, которые специально выставляются в местах гуляний, за что стоит выразить особую благодарность воронежцам, - подчеркнул руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов.

ИСТОЧНИК KP.RU