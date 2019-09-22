2019-09-22T19:32:27+03:00
Общество

Синоптики предупредили воронежцев о заморозках

В регионе объявили штормовое предупреждение
Юлия ДИДЕНКО
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Температура опустится до -2 градусов.Температура опустится до -2 градусов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптики Воронежского гидрометцентра сообщили о заморозках. В регионе объявили штормовое предупреждение..

Ночью и утром 23 сентября местами по Воронежской области ожидаются заморозки в воздухе и на почве до - 2 градусов. Также возможен дождь и снег. Днем температура воздуха прогреется лишь до +13 градусов.. Ветер западный до 20 м/с.

При возникновении чрезвычайной ситуации спасатели просят звонить по телефонам: «101» или «112», телефон доверия – 8(473)277-99-00.

Подробный прогноз на рабочую неделю в Воронеже читайте по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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