В Воронеже девушка почистила карму за 1.8 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:13 2019-09-22T12:45:20+03:00

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Жительница Воронежа отдала «магам» из Интернета 1,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 22 сентября.

Накануне в полицию обратилась 28-летняя горожанка. Она рассказала, что нашла в Сети объявление с предложением об оказании услуг по очищению кармы и решила попробовать. В течение месяца девушка платила за мнимые ритуалы. В общей сложности она перевела на банковский счет мошенников около 1,8 млн рублей. Поняв, что ее обманули, местная жительница обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступников ищут.

Всего за сутки на территории региона зафиксировано три сообщения о фактах совершения мошенничеств, два из них были совершены бесконтактным способом. Потерпевшие лишились денежных средств под предлогом очищения кармы, а также защиты банковских карт от незаконных списаний денежных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU