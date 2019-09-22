Жительница Воронежа заявила на мужа в полицию за угон их общего автомобиля

СЕГОДНЯ 11:51 2019-09-22T11:51:20+03:00

Женщина обиделась на супруга за то, что он пьяный уехал к родственникам

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В Воронеже правоохранители возбудили уголовное дело на местную жительницу за заведомо ложный донос. 38-летняя женщина заявила на мужа в полицию за угон их общего автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 22 сентября.

Горожанка рассказала сотрудникам полиции, что ее автомобиль ВАЗ-2109 был припаркован во дворе многоэтажки. Но на утро она обнаружила, что его угнали. Правоохранители начали поиск машины.

Выяснилось, что женщина проживает с гражданским супругом. Накануне исчезновения автомобиля они поссорились, так как мужчина был пьян и собрался ехать к родственникам в Верхнехавский район.

В ссоре местная жительница передала супругу второй экземпляр ключей, а после его отъезда обратилась в отдел полиции с сообщением об угоне.

Машину нашли на выезде из Воронежа. Находящийся в салоне горожанин пояснил, что в автомобиле закончился бензин, поэтому он остановился. Кроме того, воронежец сообщил, что ВАЗ они с супругой купили на общие деньги.

В отделе полиции женщина призналась во всем и сказала, что на ложь ее толкнула обида.

Теперь на местную жительницу завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Она находится под подпиской о невыезде. За преступление ей грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU