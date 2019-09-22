Воронежцев на рабочей неделе ждут заморозки и пасмурная погода
В Воронеже осень вступила в свои законные права. Поэтому следующая рабочая неделя будет в столице Черноземья пасмурной и холодной. Температура воздуха днем не будет выше +13. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
В ночь на понедельник, 23 сентября, столбил термометра опустится до +3 градусов, возможны небольшие кратковременные осадки. А днем будет +11. Также ожидается переменная облачность и северо-западный ветер до 5 м/c.
Во вторник,24 сентября, ночью будет +1 градус. А днем температура будет держаться в пределах 9-13 градусов. Ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный. до 2 м/c.
В ночь на среду, 25 сентября, столбик термометра опустится до -1 градуса. А днем будет до +10 градусов тепла. Переменная облачность и восточный ветер до 3 м/c.
В четверг, 26 сентября, ночью температура опустится до +2 градусов. А днем воздух снова прогреется до +10-13 градусов. Будет облачно и без осадков. Ветер северо-восточный до 4 м/c.
В ночь на пятницу, 27 сентября, столбик термометра поднимется всего до +3 градусов. А днем пойдет небольшой кратковременный дождь. Будет +12 градусов тепла. Ветер северный до 4 м/c.
ИСТОЧНИК KP.RU