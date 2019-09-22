В Воронеже разыскивают 29-летнего мужчину с татуировками на пальцах
Сергей Бурчаков пропал 10 сентября
Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.
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В Воронеже начали поиски 29-летнего Сергея Бурчакова. Мужчина ушел из дома 10 сентября, но обратно так и не вернулся. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.
Рост пропавшего 165 см. У него худощавое телосложение и темно-русые волосы. В чем был одет мужчина в день пропажи - неизвестно.
Особая примета: татуировки на пальцах левой руки.
Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Сергея Бурчакова, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU