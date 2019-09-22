В Воронеже разыскивают 29-летнего мужчину с татуировками на пальцах

СЕГОДНЯ 09:45 2019-09-22T09:45:00+03:00

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В Воронеже начали поиски 29-летнего Сергея Бурчакова. Мужчина ушел из дома 10 сентября, но обратно так и не вернулся. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.

Рост пропавшего 165 см. У него худощавое телосложение и темно-русые волосы. В чем был одет мужчина в день пропажи - неизвестно.

Особая примета: татуировки на пальцах левой руки.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Сергея Бурчакова, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU