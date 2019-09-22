2019-09-22T09:47:37+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» разочаровал болельщиков в День города

Сине-белые пропустили три мяча от подмосковных «Химок»
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: с официального сайта ФК «Факел».Фото: с официального сайта ФК «Факел».
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«Факел» не смог порадовать воронежцев победой в День города. 21 сентября в матч 14-го тура Олимп-Первенства России ФНЛ сине-белые на своём поле потерпели разгромное поражение от одного из лидеров турнира - подмосковных «Химок». Игра закончилась со счетом 0:3. Теперь воронежскому клубу грозит вылет из ФНЛ.

Уже на 11 минуте счет открыли гости. Артем Полярус точно пробил штрафной под левую от Станислава Бучнева штангу, не оставив ему шансов. А на 15-й счет стал 0:2 в пользу соперника. Александр Трошечкин после углового от Камрана Алиева головой забил в ворота своей бывшей команды.

«Факел» пытался изменить счет, но итог игры был ясен. А на 49-й минуте «Химки» решили закрепить свою победу. Полярус сделал дубль, забросив мяч в ворота хозяев с дальней дистанции.

Теперь сине-белые расположились на предпоследнем 19-м месте турнирной таблицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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