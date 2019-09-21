Воронежцы отметят День музыки

СЕГОДНЯ 21:10 2019-09-21T21:10:13+03:00

В филармонии пройдут спектакль и эстрадно-джазовое шоу

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Филармония приглашает воронежцев отметить Международный день музыки на день раньше. 30 сентября Горожан ждет большая интересная программа.

В 14.00 артисты музыкально-литературного лектория покажут спектакль «Истории постоялого двора» по произведениям Никитина и Кольцова.

В 16.00 от центрального входа филармонии отправится экскурсия по музыкальному маршруту.

В 18.15 в фойе филармонии зрителей ждет конкурс «Сыграй Чайковскому». Участники будут демонстрировать свои таланты под портретом композитора, победителей определят с помощью голосования и наградят во время гала-концерта в 19.00. В нем примут участие Биг-бенд филармонии, Губернаторский эстрадно-духовой оркестр, Мужской хор, «Воронежские солисты», Николай Концов, театр костюма «Вдохновение».

ИСТОЧНИК KP.RU