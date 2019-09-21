2019-09-21T21:03:40+03:00
Звезды

До нового года Кольцовский театр покажет воронежцам три премьеры

Драма откроет сезон 3 октября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Театр драмы имени Кольцова откроет новый, 233-й, сезон 3 октября. На Большой сцене покажут «Итальянский брак», поставленный режиссером Никитой Раком по пьесе Эдуардо де Филиппо «Филумена Мартурано».

С 11 по 13 октября труппа нашего театра отправится на гастроли в Архангельск, а в Воронеж со своими спектаклями приедет Архангельский театр имени Ломоносова.

По возвращению наши артисты продолжат работу над премьерами нового сезона. В ноябре труппа покажет спектакль «Тиль» по одноименной пьесе Григория Горина в постановке известного режиссера, лауреата премии Олега Табакова, Глеба Черепанова. Созданная на основе старинного романа о Тиле Уленшпигеле, пьеса рассказывает о взаимоотношениях художника и власти.

1 декабря представят еще одну премьеру - "Маскарад" по одноименной драме Лермонтова, спектакль ставит худрук театра Владимир Петров.

А в конце декабря артисты Кольцовского театра покажут новогоднюю сказку для детей - "Новогодние приключения Полинки-Мандаринки".

ИСТОЧНИК KP.RU

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