Воронежцам бесплатно прочитают лекцию о Гражданской войне
25 сентября горожан ждет очередная бесплатная лекция по истории - «Воронеж в Гражданской войне. К 100-летию двух взятий города». Член Воронежского Русского Военно-исторического общества Евгений Киселев расскажет о жизни города в 1917-1919 годы - о том, как во время боевых действий в Воронеже появился университет, как до этого на главной улице города прошли вооруженные выступления анархистов и левых эсеров, как в сентябре 1919-го Воронеж был дважды взят белыми и кто из известных в будущем политических деятелей посещал наш город в это непростое время.
Лекция пройдет в книжном магазине «Амиталь на Пушкинской» в 18.30, вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU