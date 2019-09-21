Воронежцам бесплатно прочитают лекцию о Гражданской войне

СЕГОДНЯ 19:03 2019-09-21T19:03:19+03:00

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25 сентября горожан ждет очередная бесплатная лекция по истории - «Воронеж в Гражданской войне. К 100-летию двух взятий города». Член Воронежского Русского Военно-исторического общества Евгений Киселев расскажет о жизни города в 1917-1919 годы - о том, как во время боевых действий в Воронеже появился университет, как до этого на главной улице города прошли вооруженные выступления анархистов и левых эсеров, как в сентябре 1919-го Воронеж был дважды взят белыми и кто из известных в будущем политических деятелей посещал наш город в это непростое время.

Лекция пройдет в книжном магазине «Амиталь на Пушкинской» в 18.30, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU