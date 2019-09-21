Воронежские волонтеры нашли пропавшего пенсионера в овраге

СЕГОДНЯ 18:28 2019-09-21T18:38:50+03:00

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» нашли живым 87-летнего пенсионера, который пропал сутки назад. Дедушку в поселке Октябрьский Панинского района родственники хватились 19 сентября. Волонтеры на двух машинах выехали на поиски после семи вечера 20 сентября.

- Вокруг было много зарослей, садов, полей. Задача усложнялась тем, что никто не знал, в каком направлении ушел дедушка, потом участковый сообщил, что его видели в районе кладбища. Обследуя этот район, мы звали пенсионера и услышали еле уловимый звук. Пенсионера обнаружили в овраге, заросшем кустами и травой, он уже не мог ни говорить, ни шевелиться, настолько обессилил, - рассказали волонтеры.

Активисты привезли дедушку домой, где его ждала жена.

ИСТОЧНИК KP.RU