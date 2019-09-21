2019-09-21T17:39:55+03:00
Происшествия

В Воронежской области грабитель преследовал пенсионерку от магазина, чтобы отобрать 900 рублей

Мужчина напал на пожилую женщину в подъезде
Ярослав ИВАНОВ
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В Нововоронеже задержали грабителя, набросившегося на 61-летнюю пенсионерку. Мужчина напал на пожилую женщину 20 сентября в 19.40 в подъезде, повалил и отобрал кошелек. Улов, разбойника, правда, оказался невелик – там было 950 рублей.

Оперативники отследили путь подозреваемого по камерам видеонаблюдения и через два часа задержали его недалеко от места совершения преступления. 38-летний мужчина, ранее судимый за разбой, признался, что увидел женщину в магазине, пошел за ней до подъезда, чтобы ограбить.

Теперь ему светит очередной срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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