В Воронежской области ожидается шквалистый ветер и заморозки

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-21T17:00:11+03:00

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Спасатели предупреждают жителей Воронежа и области о неблагоприятных погодных условиях. Согласно прогнозам синоптиков, ночью и утром 22 сентября местами по Воронежской области ожидаются заморозки до минус 2º, а также с шести утра до шести вечера воскресенья 22 - порывы западного ветра 15-20 метров в секунду.

Сотрудники МЧС напоминают, что при сильном ветре опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Обходите также старые деревья, рекламные щиты, стены домов – потому что слабоукрепленные конструкции и шифер имеют место слетать от порывов ветра. Не прячьтесь под высокими деревьями и в остановочных павильонах – лучше идти в подъезды или подземные переходы.

В случае ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», телефону доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU