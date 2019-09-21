Житель Воронежской области снова погорел на наркотиках

СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-21T16:04:31+03:00

В сарае у любителя травки изъяли три кило запрещенного гербария

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В Лискинском районе на хранении наркотиков поймали рецидивиста, который уже был судим за незаконный оборот запрещенных веществ.

В сарае у 55-летнего подозреваемого обнаружили сухую траву, в которой эксперты признали марихуану. Всего у любителя травки изъяли три кило запрещенного гербария.

В отделе полиции подозреваемый признался, что вырастил коноплю на берегу Дона, недалеко от места проживания, а затем хранил наркосодержащую траву для личного употребления.

Теперь мужчине грозит новый срок.

ИСТОЧНИК KP.RU