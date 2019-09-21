Житель Воронежской области снова погорел на наркотиках
В сарае у любителя травки изъяли три кило запрещенного гербария
Изменить размер текста:
В Лискинском районе на хранении наркотиков поймали рецидивиста, который уже был судим за незаконный оборот запрещенных веществ.
В сарае у 55-летнего подозреваемого обнаружили сухую траву, в которой эксперты признали марихуану. Всего у любителя травки изъяли три кило запрещенного гербария.
В отделе полиции подозреваемый признался, что вырастил коноплю на берегу Дона, недалеко от места проживания, а затем хранил наркосодержащую траву для личного употребления.
Теперь мужчине грозит новый срок.
ИСТОЧНИК KP.RU