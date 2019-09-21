В Воронеже до конца октября снесут 23 незаконных киоска

СЕГОДНЯ 15:23 2019-09-21T15:23:33+03:00

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В Воронеже городские власти продолжают борьбу с незаконными нестационарными торговыми объектами. До конца сентября по плану осталось снести киоск на Московском проспекте рядом с облбольницей. А в октябре в списке НТО, которые намереваются демонтировать, - еще 23 объекта. Больше всего ларьков снесут в Железнодорожном районе - 9, в Коминтерновском – 7, в Советском – 3, в Центральном и Левобережном – по 2.

В списке адресов ул. Остужева, 22 и 24, ул. Пляжная, 1в, ул. Урывского, 13, 17/2 и 17 в, ул.Нежинская (напротив рынка), Ленинский проспект, 133 и 146, ул. Владимира Невского в районе домов 25/5 и 48в, ул. Жукова в районе домов 3 и 26, Бульвар Победы в районе д.25, ул. Хользунова, 60 и 113, ул. Новосибирская, 25/2 ост. «Шубина» и на пересечении с ул. Ростовской, ул. Героев Сибиряков, 46 и 73, ул. Карла Маркса, 40, ул. Кольцовская, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU