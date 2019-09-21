В центре Воронежа неизвестные пытались дерзко ограбить банк
Нападение на один из офисов финансовой организации произошел в дневное время
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В столице Черноземья расследуется дело о попытке дерзкого ограбления банка. 20 сентября не под покровом ночи, а посреди бела дня неизвестные ворвались в отделение Сбербанка в самом центре города. Скопление машин спецслужб прохожие заметили на Кольцовской в обед.
- Клиенты, сотрудники и имущество банка не пострадали, служба безопасности оказывает содействие правоохранительным органам. Дополнительный офис продолжил работу в штатном режиме, - отметили в пресс-службе банка.
ИСТОЧНИК KP.RU