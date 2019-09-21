В Воронеже ночью сгорели два заброшенных дома

СЕГОДНЯ 14:08 2019-09-21T14:08:36+03:00

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Воронежским пожарным в ночь на 21 сентября пришлось тушить два дома. Пожар случился незадолго до полуночи в центре города.

- Сообщение о возгорании на улице Смоленской в Центральном районе поступило на пульт дежурного в 23.36. Огонь ликвидировали в 00.40 силами четырех отделений, всего к ликвидации пожара привлекалось 24 человек. В результате пожара сгорели два заброшенных деревянных строения. Из людей никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. – Эксперты устанавливают причину возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU