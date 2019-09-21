Под Воронежем туман спровоцировал несколько аварий

СЕГОДНЯ 13:36 2019-09-21T13:41:36+03:00

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21 сентября соцсети заполонили снимки водителей, массово жалующихся на туман в Бабяково. Густое "молоко" на трассе Р-193 в Новоусманском районе стало причиной нескольких массовых аварий. По словам очевидцев, видимость на проезжей части была не более 10 метров.

фото vk.com/vrndtp Аварии | ДТП | Воронежа

На мосту в Бабяково "десятку" зажало между двух фур, кроме того, столкнулись три легковушки, а еще одна влетела в отбойник. Люди в авариях не пострадали, транспортные средства подлежат серьезному ремонту.

фото vk.com/vrndtp Аварии | ДТП | Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU