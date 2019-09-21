2019-09-21T12:54:48+03:00
Общество

В центре Воронежа сделали аллею светящихся треугольников

Необычную подсветку можно посмотреть на улице Орджоникидзе
Ярослав ИВАНОВ
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Накануне Дня города на улице Орджоникидзе установили необычные светящиеся конструкции. Десяток огромных треугольников смонтировали на пешеходной аллее от Воскресенской церкви до Советской площади. Уличный объект стал частью праздничного светового оформления города. В мэрии таким образом хотят привлечь внимание к видовому месту, которое сейчас не очень востребовано. Ожидается, что в День города сотни воронежцев захотят сделать праздничные селфи в светящемся «треугольном» коридоре.

Одни горожане уже оценили объект в четверг и пятницу. Впрочем, есть и недовольные, считающие объект безвкусным...

ИСТОЧНИК KP.RU

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