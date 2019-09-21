2019-09-21T12:26:43+03:00
Общество

В Воронеже поздравили новых почетных граждан

Стартовали гуляния, посвященные 433-летию столицы Черноземья
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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В Воронеже на главной площади города дали старт торжествам по случаю 433-летия столицы Черноземья. С утра было солнце и церемонию открытия не стали переносить под крышу. На открытой сцене у оперного театра выступили глава региона Александр Гусев и мэр города Вадим Кстенин. По случаю праздника поздравили новых почетных граждан - врача-кардиохирурга Сергея Ковалева и экс-мэра Воронежа Александра Цапина.

. Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

По центру города развернулись десятки активностей и развлекательных площадок. Куда сходить, чтобы отметить праздник, читайте День города-2019 в Воронеже: Железный человек, Лев Лещенко и арт-фестиваль

. Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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