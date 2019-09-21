В Воронеже поздравили новых почетных граждан
В Воронеже на главной площади города дали старт торжествам по случаю 433-летия столицы Черноземья. С утра было солнце и церемонию открытия не стали переносить под крышу. На открытой сцене у оперного театра выступили глава региона Александр Гусев и мэр города Вадим Кстенин. По случаю праздника поздравили новых почетных граждан - врача-кардиохирурга Сергея Ковалева и экс-мэра Воронежа Александра Цапина.
.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
По центру города развернулись десятки активностей и развлекательных площадок. Куда сходить, чтобы отметить праздник, читайте День города-2019 в Воронеже: Железный человек, Лев Лещенко и арт-фестиваль
.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU