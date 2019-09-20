2019-09-20T19:20:21+03:00
Общество

В Воронеже компанию «МРСК Центра» оштрафовали на 1,2 млн рублей

Организация нарушила сроки подключения земельных участков к электросетям
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже антимонопольная служба на 1,2 млн рублей оштрафовала компанию «МРСК Центра» . Организация нарушила сроки подключения земельных участков к электросетям. Об этом сообщили в УФАС по Воронежской области в пятницу, 20 сентября.

С жалобой в ведомство обратились воронежцы. Антимонопольщики выяснили, что компания не подключила участки в установленные по договору сроки. А также не ответила вовремя на мотивированные отказы заявителя от заключения договора техприсоединении к электрическим сетям.

Ранее ПАО «МРСК Центра» неоднократно привлекалось к административной ответственности по фактам подобных нарушений. Повторное нарушение статьи предполагает ужесточение наказания, в связи с чем нарушение было квалифицировано по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения 2 дел ПАО «МРСК Центра» было привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 1 200 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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