В Воронеже компанию «МРСК Центра» оштрафовали на 1,2 млн рублей
В Воронеже антимонопольная служба на 1,2 млн рублей оштрафовала компанию «МРСК Центра» . Организация нарушила сроки подключения земельных участков к электросетям. Об этом сообщили в УФАС по Воронежской области в пятницу, 20 сентября.
С жалобой в ведомство обратились воронежцы. Антимонопольщики выяснили, что компания не подключила участки в установленные по договору сроки. А также не ответила вовремя на мотивированные отказы заявителя от заключения договора техприсоединении к электрическим сетям.
Ранее ПАО «МРСК Центра» неоднократно привлекалось к административной ответственности по фактам подобных нарушений. Повторное нарушение статьи предполагает ужесточение наказания, в связи с чем нарушение было квалифицировано по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения 2 дел ПАО «МРСК Центра» было привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 1 200 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU