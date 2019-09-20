Жителей Воронежской области позвали на срочные поиски 87-летнего дедушки

СЕГОДНЯ 18:35 2019-09-20T18:35:57+03:00

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Воронежцев позвали на срочные поиски 87-летнего Михаила Губарева. Мужчина пропал в поселке Октябрьский Панинского района в четверг, 19 сентября. Дедушка нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Черноземье» в пятницу, 20 сентября.

В день исчезновения пенсионер был в розовой куртке, коричневой фуражке, утепленных галошах. С собой он взял коричневую сумку.

Добровольцы просят всех неравнодушных помочь в поисках. Одна машина выезжает после 21 00, есть три места, вторая - после 22.00. В ней также есть три места. По всем вопросам можно звонить по телефонау отряда : 8 960 131 97 08 или 112, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU