2019-09-20T17:38:51+03:00
Происшествия

В Воронежской области устроивший смертельное ДТП водитель грузовика получил четыре года колонии

В ходе следствия мужчина частично признал свою вину
Юлия ДИДЕНКО
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Павловский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 36-летнего жителя села Воронцовка. Его признали виновным в нарушении Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 20 сентября.

Инцидент произошел 30 ноября 2018 года в 21.15 в селе Воронцовка. Мужчина на автомобиле ЗИЛ-131 с выключенным светом фар выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью-Некст», под управлением 46-летнего жителя Воронежа. Мужчина работал провизором и возвращался в областной центр после того, как отвез продукты в местный магазин.

В результате аварии водитель «Газели» от полученных травм скончался в медицинском учреждении. Водитель автомобиля ЗИЛ покинул место ДТП, но в течение трех часов его установили и задержали сотрудники полиции.

В ходе следствия мужчина частично признал свою вину. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года с отбыванием в колонии-поселении. Также с него взыскали в пользу матери и супруги погибшего в счет компенсации морального вреда по миллиону рублей каждой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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