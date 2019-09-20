В Воронеже церемония открытия Дня города может пройти в Театре оперы и балета

СЕГОДНЯ 16:45 2019-09-20T16:48:57+03:00

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В Воронеже церемонию открытия Дня города могут перенести в здание Театре оперы и балета из за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в пятницу, 20 сентября.

Мероприятие состоится 21 сентября в 11:00. Если же решение о переносе все-таки примут, в Театр оперы и балета проход будет свободным для всех горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU