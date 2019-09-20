Сейв вратаря воронежского «Факела» признали лучшим в 13-м туре ФНЛ
Станислав Бучнев отразил удар со штрафного и спас команду
Фото: предоставлено пресс-службой ФК «Факел».
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В официальной группе Футбольной национальной лиги в соцсети подвели итоги голосования за самый лучший сейв 13-го тура Олимп-Первенства ФНЛ-2019-2020. И вновь большинство болельщиков выбрало вратаря «Факела». Об этом сообщили в пресс-службе воронежского клуба в пятницу, 20 сентября.
Спасение команды Станиславом Бучневым после удара со штрафного на 46-ой минуте в матче с волгоградским «Ротором» стало лучшим в этом туре. Тот матч, кстати, все равно закончился поражением «Факела» со счетом 0:2.
ИСТОЧНИК KP.RU