Воронежцы пожаловались на пьяные драки у круглосуточной рюмочной

СЕГОДНЯ 15:55 2019-09-20T15:55:04+03:00

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Председатель общественного совета по вопросам ЖКХ при главе Воронежа Лариса Тулинова в ходе приема граждан пожаловалась руководитель департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Сергею Корчевникову на шум и беспорядки, связанные с круглосуточной работой торговой точки «Алко 24», расположенной на улице Лидии Рябцевой, 38. Жильцы соседних домов устали от бесконечных драк и ругани нетрезвых клиентов рюмочной.

Сергей Корчевников дал поручение департаменту имущественных и земельных отношений Воронежской области совместно с управой района и сотрудниками полиции проверить кафе на предмет незаконного оборота алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU