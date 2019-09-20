Воронежцы пожаловались на пьяные драки у круглосуточной рюмочной
Председатель общественного совета по вопросам ЖКХ при главе Воронежа Лариса Тулинова в ходе приема граждан пожаловалась руководитель департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Сергею Корчевникову на шум и беспорядки, связанные с круглосуточной работой торговой точки «Алко 24», расположенной на улице Лидии Рябцевой, 38. Жильцы соседних домов устали от бесконечных драк и ругани нетрезвых клиентов рюмочной.
Сергей Корчевников дал поручение департаменту имущественных и земельных отношений Воронежской области совместно с управой района и сотрудниками полиции проверить кафе на предмет незаконного оборота алкоголя.
ИСТОЧНИК KP.RU