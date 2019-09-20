В Воронеже уже несколько месяцев разыскивают пропавшего пенсионера
О местонахождении Вячеслава Бордовского ничего неизвестно с 20 июня
Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.
Изменить размер текста:
В Воронеже уже три месяцев ищут 63-летнего Вячеслава Бордовского. Мужчина ушел из дома 20 июня, но так и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в пятницу, 20 августа.
Рост пропавшего 170 см. У мужчины худощавое телосложение седые волосы и серые глаза.В чем был одет пенсионер в день исчезновения - неизвестно.
Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Вячеслава Бордовского, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU