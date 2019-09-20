В Воронеже уже несколько месяцев разыскивают пропавшего пенсионера

СЕГОДНЯ 14:40 2019-09-20T14:40:32+03:00

О местонахождении Вячеслава Бордовского ничего неизвестно с 20 июня

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В Воронеже уже три месяцев ищут 63-летнего Вячеслава Бордовского. Мужчина ушел из дома 20 июня, но так и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в пятницу, 20 августа.

Рост пропавшего 170 см. У мужчины худощавое телосложение седые волосы и серые глаза.В чем был одет пенсионер в день исчезновения - неизвестно.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Вячеслава Бордовского, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU