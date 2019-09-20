В Воронежской области женщина из неприязни воткнула нож в шею знакомому

СЕГОДНЯ 14:28 2019-09-20T14:28:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Россошанском районе задержали женщину, которая в ссоре чуть не убила знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Инцидент произошел в конце августа этого года. В дежурную часть полиции позвонили медики и сообщили, что к ним доставили 37-летнего местного жителя с колото-резанной раной в шее. Правоохранители выехали в больницу и опросили пострадавшего.

Выяснилось, что в этот день на улице Алексеевой между мужчиной и женщинлй произошел конфликт из-за личной неприязни. Тогда разозлившаяся местная жительница воткнула знакомому нож в шею и сбежала.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ею оказалась 45-летняя местная жительница. Орудие преступления у нее изъяли.. В отделе полиции женщина пояснила, что до ссоры ходила за грибами и забыла выложить нож из сумочки, поэтому воспользовалась им во время конфликта.

СО ОМВД России по Россошанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU