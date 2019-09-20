2019-09-20T14:28:36+03:00
Происшествия

В Воронежской области женщина из неприязни воткнула нож в шею знакомому

Мужчина остался жив
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Россошанском районе задержали женщину, которая в ссоре чуть не убила знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Инцидент произошел в конце августа этого года. В дежурную часть полиции позвонили медики и сообщили, что к ним доставили 37-летнего местного жителя с колото-резанной раной в шее. Правоохранители выехали в больницу и опросили пострадавшего.

Выяснилось, что в этот день на улице Алексеевой между мужчиной и женщинлй произошел конфликт из-за личной неприязни. Тогда разозлившаяся местная жительница воткнула знакомому нож в шею и сбежала.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ею оказалась 45-летняя местная жительница. Орудие преступления у нее изъяли.. В отделе полиции женщина пояснила, что до ссоры ходила за грибами и забыла выложить нож из сумочки, поэтому воспользовалась им во время конфликта.

СО ОМВД России по Россошанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже церемония открытия Дня города может пройти в Театре оперы и балета
Сейв вратаря воронежского «Факела» признали лучшим в 13-м туре ФНЛ
Воронежцы пожаловались на пьяные драки у круглосуточной рюмочной
В Воронеже открылся самый большой детский сад
В Воронежской области будут судить мужчину, который сбил подростка на переходе
В Воронежской области наркоман получил 11 лет колонии за продажу «соли»
Воронежцам покажут рукоделие слушателей «Академии пенсионеров»
В Воронеже уже несколько месяцев разыскивают пропавшего пенсионера
Глава Воронежской области высказался насчет подорожания проезда в городских маршрутках
Почетный воронежец Александр Цапин рассказал, почему снял свою кандидатуру в 2017 году
В Воронеже будут судить парня, поднявшего выпавший у незнакомца телефон
Известный скрипач сыграет воронежцам Брамса
В Воронеже ко Дню города на телебашне засияет праздничная открытка
«У вас здесь уютненько»: солист группы «Нервы» поздравил воронежцев с Днем города
В Воронеже на улице Краснознаменной появилась еще одна умная остановка
В Воронеже ищут мужчину с татуировкой на ладони
В Воронежскую область не пустили более 21 тонны украинской продукции
Воронежский экскаваторщик открутит ковшом крышку бутылки
В День города в Воронеже пройдет небольшой дождь
С душою и любовью для курян
Вадим Кстенин дал старт работе Всероссийского съезда Туристско-информационных центров
На трассе «Воронеж-Луганск» под колесами «Лады» погибла пенсионерка
Работодатели выплатили сотрудникам долги по зарплате на общую сумму более 14 миллионов
Условно осужденный житель Воронежской области попался на сбыте наркотиков
В Воронежской области снизилась угроза лесных пожаров
В Воронежской области потушили 19 ландшафтных пожаров
Александр Розенбаум приедет в Воронеж с программой «Мы живы»
Воронежцы первыми увидят премьеру сериала “Снежная Королева: Хранители чудес”