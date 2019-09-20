Глава Воронежской области высказался насчет подорожания проезда в городских маршрутках

СЕГОДНЯ 14:22 2019-09-20T14:22:32+03:00

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В интервью телеканалу «Вести - Воронеж» губернатор Александр Гусев высказал свое мнение о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте Воронежа. По мнению главы региона, реальная стоимость поездки составляет 21 – 23 рубля. И часть заложенной в новый тариф суммы должна обязательно закладываться в обновление подвижного состава и повышение качества транспортного обслуживания горожан. Причем перемены к лучшему, по мнению Александра Гусева, должны произойти уже в первый год после повышения тарифа.

Напомним, перевозчики настаивают на том, что билет на одну поездку должен стоить около 28 рублей. Однако позже чиновники и перевозчики сошлись на более приемлемой цене в 20 – 25 рублей. Предположительно, новый тариф утвердят уже этой осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU