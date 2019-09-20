В Воронеже будут судить парня, поднявшего выпавший у незнакомца телефон

СЕГОДНЯ 13:47 2019-09-20T13:47:19+03:00

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В Воронеже будут судить 22-летнего гражданина Республики Азербайджан за ограбление 17-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в пятницу, 20 сентября.

Как установлено следствием, в ночь с 13 на 14 мая пьяный парень находился возле многоэтажки на улице 9 января. В какой-то момент местный житель заметил, что у незнакомца выпал из кармана телефон. Тогда он поднял его и положил к себе в брюки. 17-летний хозяин мобильника требовал вернуть вещь, но иностранец начал угрожать ему и сбежал. Ущерб составил 23 тысячи рублей.

На 22-летнего парня возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). На предварительном следствии он признал свою вину.

- Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания потерпевшего, свидетелей, протоколы следственных действий, и иные материалы, которые признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU