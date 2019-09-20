Почетный воронежец Александр Цапин рассказал, почему снял свою кандидатуру в 2017 году

СЕГОДНЯ 13:50 2019-09-20T14:42:12+03:00

Бывший мэр города мог получить звание еще два года назад

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«Комсомолка» пообщалась с Александром Цапиным, который в этом году вместе с заслуженным врачом РФ Сергеем Ковалевым удостоился звания «Почетный гражданин Воронежа». Торжественное награждение пройдет в рамках Дня города, 21 сентября.

А между тем бывший мэр и губернатор мог стать почетным воронежцем еще два года назад. В 2017-ом его кандидатуру уже выдвигали на это звание. Но тогда мнения горожан разделились и развернулась бурная дискуссия. Общественники, в числе которых была известный лидер бардовского движения Лариса Дьякова, посчитали, что экс-чиновник использовал административный ресурс и звания больше достоин культурный деятель Иван Безгин. Общественников поддержал и тогдашний губернатор Алексей Гордеев. На заседании гордумы Александр Цапин снял свою кандидатуру с голосования.

- Я посчитал, что Ивану Безгину это звание нужнее, чем мне, - прокомментировал «Комсомолке» свое решение бывший чиновник. – Я с ним лично не знаком, но слышал, что у него не очень легкая судьба. Это было мое осознанное решение уступить место в списке кандидатов.Ничего страшного в этом нет.

Александр Николаевич рассказал, что считает присвоение почетного звания не личной своей заслугой, а наградой всей команды, которой пришлось работать в руководстве Воронежа и области в лихие 90-е.

- Время было интересное, но тяжелое, - заметил бывший градоначальник. – Зарплату учителям выдавали продуктами – колбасой и сыром. «Живых денег» не было даже, чтобы заплатить за электроэнергию…

ИСТОЧНИК KP.RU