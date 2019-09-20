2019-09-20T14:42:12+03:00
Общество

Почетный воронежец Александр Цапин рассказал, почему снял свою кандидатуру в 2017 году

Бывший мэр города мог получить звание еще два года назад
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото с сайта воронежский-край.рф/wiki/c/2666/фото с сайта воронежский-край.рф/wiki/c/2666/
Изменить размер текста:

«Комсомолка» пообщалась с Александром Цапиным, который в этом году вместе с заслуженным врачом РФ Сергеем Ковалевым удостоился звания «Почетный гражданин Воронежа». Торжественное награждение пройдет в рамках Дня города, 21 сентября.

А между тем бывший мэр и губернатор мог стать почетным воронежцем еще два года назад. В 2017-ом его кандидатуру уже выдвигали на это звание. Но тогда мнения горожан разделились и развернулась бурная дискуссия. Общественники, в числе которых была известный лидер бардовского движения Лариса Дьякова, посчитали, что экс-чиновник использовал административный ресурс и звания больше достоин культурный деятель Иван Безгин. Общественников поддержал и тогдашний губернатор Алексей Гордеев. На заседании гордумы Александр Цапин снял свою кандидатуру с голосования.

- Я посчитал, что Ивану Безгину это звание нужнее, чем мне, - прокомментировал «Комсомолке» свое решение бывший чиновник. – Я с ним лично не знаком, но слышал, что у него не очень легкая судьба. Это было мое осознанное решение уступить место в списке кандидатов.Ничего страшного в этом нет.

Александр Николаевич рассказал, что считает присвоение почетного звания не личной своей заслугой, а наградой всей команды, которой пришлось работать в руководстве Воронежа и области в лихие 90-е.

- Время было интересное, но тяжелое, - заметил бывший градоначальник. – Зарплату учителям выдавали продуктами – колбасой и сыром. «Живых денег» не было даже, чтобы заплатить за электроэнергию…

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже церемония открытия Дня города может пройти в Театре оперы и балета
Сейв вратаря воронежского «Факела» признали лучшим в 13-м туре ФНЛ
Воронежцы пожаловались на пьяные драки у круглосуточной рюмочной
В Воронеже открылся самый большой детский сад
В Воронежской области будут судить мужчину, который сбил подростка на переходе
В Воронежской области наркоман получил 11 лет колонии за продажу «соли»
Воронежцам покажут рукоделие слушателей «Академии пенсионеров»
В Воронеже уже несколько месяцев разыскивают пропавшего пенсионера
В Воронежской области женщина из неприязни воткнула нож в шею знакомому
Глава Воронежской области высказался насчет подорожания проезда в городских маршрутках
В Воронеже будут судить парня, поднявшего выпавший у незнакомца телефон
Известный скрипач сыграет воронежцам Брамса
В Воронеже ко Дню города на телебашне засияет праздничная открытка
«У вас здесь уютненько»: солист группы «Нервы» поздравил воронежцев с Днем города
В Воронеже на улице Краснознаменной появилась еще одна умная остановка
В Воронеже ищут мужчину с татуировкой на ладони
В Воронежскую область не пустили более 21 тонны украинской продукции
Воронежский экскаваторщик открутит ковшом крышку бутылки
В День города в Воронеже пройдет небольшой дождь
С душою и любовью для курян
Вадим Кстенин дал старт работе Всероссийского съезда Туристско-информационных центров
На трассе «Воронеж-Луганск» под колесами «Лады» погибла пенсионерка
Работодатели выплатили сотрудникам долги по зарплате на общую сумму более 14 миллионов
Условно осужденный житель Воронежской области попался на сбыте наркотиков
В Воронежской области снизилась угроза лесных пожаров
В Воронежской области потушили 19 ландшафтных пожаров
Александр Розенбаум приедет в Воронеж с программой «Мы живы»
Воронежцы первыми увидят премьеру сериала “Снежная Королева: Хранители чудес”