2019-09-20T13:29:31+03:00
Звезды

Известный скрипач сыграет воронежцам Брамса

Айлен Притчин выступит с оркестром Карельской филармонии
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото предоставлено организаторами.фото предоставлено организаторами.
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25 сентября в Воронеже выступит Айлен Притчин. 32-летний музыкант – один из самых ярких российских скрипачей своего поколения, выпускник Московской консерватории, он активно гастролирует в России и за рубежом как солист и камерный музыкант. Является лауреатом многих престижных конкурсов, в числе которых конкурс Крейслера в Вене и конкурс Венявского в Познани. В 2014 году он стал обладателем I премии конкурса Маргариты Лонг и Жака Тибо в Париже. В 2019 Притчин получил IV премию на XVI конкурсе Чайковского, а также приз Ассоциации музыкальных критиков с формулировкой «за артистическое мастерство и красоту программ».

В Воронеже Айлен Притчин исполнит Концерт Брамса для скрипки с оркестром ре мажор вместе с симфоническим оркестром Карельской филармонии под руководством дирижера Анатолия Рыбалко. Во второй части программы прозвучит Симфония № 3 («Героическая») Бетховена.

Выступление пройдет 25 сентября в филармонии, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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