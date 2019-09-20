2019-09-20T13:21:44+03:00
Общество

В Воронеже ко Дню города на телебашне засияет праздничная открытка

Помимо поздравлений горожане увидят световое шоу, которое раньше не демонстрировалось
Юлия ДИДЕНКО
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Праздничную иллюминацию можно будет увидеть два вечера.Праздничную иллюминацию можно будет увидеть два вечера.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В День города на воронежской телебашне появится праздничная открытка. Новую программу иллюминации подготовили специалисты воронежского филиала РТРС.

21 и 22 сентября с 20.00 до 23.00 на башне будет транслироваться поздравления: «С Днем рождения Воронеж», «Я ♥ Воронеж» и салюты. Также жители и гости города увидят световое шоу, которое ранее не демонстрировалось.

- Яркие цветовые сочетания в совокупности с геометрией образов зададут праздничное настроение и дополнят общую атмосферу праздника, - отметили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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