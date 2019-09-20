В Воронеже ко Дню города на телебашне засияет праздничная открытка
Помимо поздравлений горожане увидят световое шоу, которое раньше не демонстрировалось
Праздничную иллюминацию можно будет увидеть два вечера.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В День города на воронежской телебашне появится праздничная открытка. Новую программу иллюминации подготовили специалисты воронежского филиала РТРС.
21 и 22 сентября с 20.00 до 23.00 на башне будет транслироваться поздравления: «С Днем рождения Воронеж», «Я ♥ Воронеж» и салюты. Также жители и гости города увидят световое шоу, которое ранее не демонстрировалось.
- Яркие цветовые сочетания в совокупности с геометрией образов зададут праздничное настроение и дополнят общую атмосферу праздника, - отметили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».
ИСТОЧНИК KP.RU