2019-09-20T13:04:27+03:00
Общество

«У вас здесь уютненько»: солист группы «Нервы» поздравил воронежцев с Днем города

Перед концертом солист Евгений Мильковский рассказал «Комсомолке» о своих впечатлениях о столице Черноземья [видео]
Юлия ДИДЕНКО
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Поздравление с Днем города от «Нервов».Кирилл Мишин

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В Воронеж с концертом в рамках масштабного тура приехала группа «Нервы». Авторы хитов «Кофе мой друг», «Батареи», «Так как надо» выступили в столице Черноземья в четверг, 18 сентября. А перед этим солист Евгений Мильковский пообщался с «Комсомолкой» и поздравил местных жителей с Днем города.

- Всегда приятно приезжать сюда. Так всегда совпадает, что у нас здесь не только концерт, но и выходной. И мы гуляем по вашему городу с удовольствием. Нам нравится Воронеж. Здесь уютненько, - отметил солист группы.

Напомним, День города в Воронеже пройдет 21 сентября. Главной приглашенной звездой станет Лев Лещенко. Также воронежцев ждет традиционная выставка ретро-автомобилей, кузнечный фестиваль у театра кукол, город мастеров на бульваре Карла Маркса, концерты и выставки по всему проспекту Революции, фестиваль Fresh Sound с участием групп со всей России и ближнего зарубежья на Адмиралтейке. А еще в сквере Железнодорожников Никитинский театр устроит карнавал с участием художников, в Зеленом театре бесплатный концерт даст эстрадный хор Fermata, воронежская студия Wizart покажет новый мультсериал. По прогнозам мэрии, праздничные гуляния соберут около 400 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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