В Воронеже на улице Краснознаменной появилась еще одна умная остановка
На ней четыре порта USB для подзарядки гаджетов
фото управы Ленинского района
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Еще одна умная останова появилась недавно в Ленинском районе на улице Краснознаменной. Павильон «ул. 5 декабря» установили недалеко от нового сквера Челюскинцев.
Конструкция изготовлена на местном предприятии и оснащена подсветкой, а также имеет четыре порта USB для подзарядки различных гаджетов.
- В дальнейшем инвестор планирует совершенствовать технические возможности павильона, - рассказали в управе Ленинского района.
ИСТОЧНИК KP.RU