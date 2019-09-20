В Воронеже на улице Краснознаменной появилась еще одна умная остановка

СЕГОДНЯ 12:42 2019-09-20T12:42:51+03:00

На ней четыре порта USB для подзарядки гаджетов

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Еще одна умная останова появилась недавно в Ленинском районе на улице Краснознаменной. Павильон «ул. 5 декабря» установили недалеко от нового сквера Челюскинцев.

Конструкция изготовлена на местном предприятии и оснащена подсветкой, а также имеет четыре порта USB для подзарядки различных гаджетов.

- В дальнейшем инвестор планирует совершенствовать технические возможности павильона, - рассказали в управе Ленинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU