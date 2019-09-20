2019-09-20T12:18:51+03:00
Происшествия

В Воронеже ищут мужчину с татуировкой на ладони

29-летний Дмитрий Волков ушел из дома 9 сентября
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.
Изменить размер текста:

Воронежские волонтеры начали поиски 29-летнего Дмитрия Волкова. Мужчина ушел из дома 9 сентября. С этого момента о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.

Рост пропавшего 190 сантиметров. У Дмитрия Волкова среднее телосложение темно-русые волосы и голубые глаза. В день пропажи мужчина был одет в камуфляжные синие штаны и черную футболку. Обут он в серые кроссовки. С собой у воронежца имелся паспорт.

Поисковики также сообщают об особой примете - татуировке на левой ладони.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Дмитрия Волкова, волонтеры просят сообщить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже ко Дню города на телебашне засияет праздничная открытка
«У вас здесь уютненько»: солист группы «Нервы» поздравил воронежцев с Днем города
В Воронеже на улице Краснознаменной появилась еще одна умная остановка
В Воронежскую область не пустили более 21 тонны украинской продукции
Воронежский экскаваторщик открутит ковшом крышку бутылки
В День города в Воронеже пройдет небольшой дождь
С душою и любовью для курян
Вадим Кстенин дал старт работе Всероссийского съезда Туристско-информационных центров
На трассе «Воронеж-Луганск» под колесами «Лады» погибла пенсионерка
Работодатели выплатили сотрудникам долги по зарплате на общую сумму более 14 миллионов
Условно осужденный житель Воронежской области попался на сбыте наркотиков
В Воронежской области снизилась угроза лесных пожаров
В Воронежской области потушили 19 ландшафтных пожаров
Александр Розенбаум приедет в Воронеж с программой «Мы живы»
Воронежцы первыми увидят премьеру сериала “Снежная Королева: Хранители чудес”