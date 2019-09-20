В Воронеже ищут мужчину с татуировкой на ладони

СЕГОДНЯ 12:18 2019-09-20T12:18:51+03:00

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Воронежские волонтеры начали поиски 29-летнего Дмитрия Волкова. Мужчина ушел из дома 9 сентября. С этого момента о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.

Рост пропавшего 190 сантиметров. У Дмитрия Волкова среднее телосложение темно-русые волосы и голубые глаза. В день пропажи мужчина был одет в камуфляжные синие штаны и черную футболку. Обут он в серые кроссовки. С собой у воронежца имелся паспорт.

Поисковики также сообщают об особой примете - татуировке на левой ладони.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Дмитрия Волкова, волонтеры просят сообщить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU