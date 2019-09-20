2019-09-20T12:04:46+03:00
Общество

В Воронежскую область не пустили более 21 тонны украинской продукции

Россельхознадзор подвел итоги борьбы с незаконным ввозом продовольствия
Юлия ДИДЕНКО
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С начала 2019 года в Воронежскую область не пустили более 21 тонны животноводческой и растениеводческой продукции из Украины. Как правило, ее пытались провести в ручной клади и багаже пассажиров в аэропорту города и в машинах через пункт пропуска «Бугаевка» Кантемировского района на границе с государством. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Воронежской и Липецкой областям в пятницу, 20 сентября.

Так, за этот период в регион не дали провезти 715 килограммов украинских меда, молока, мяса и рыбы. Также было задержано 390 штук яиц. Специалисты арестовали 21 тонну овощей и фруктов: помидоров, винограда, морковки, арбузов, яблок и картошки.

На все эти товары у владельцев не было ветеринарных или фитосанитарных сопроводительных документов, подтверждающих ее безопасность. В отношении виновных лиц возбуждены административные дела о правонарушениях по статье 10.6 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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