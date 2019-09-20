Воронежский экскаваторщик открутит ковшом крышку бутылки

СЕГОДНЯ 11:55 2019-09-20T11:55:46+03:00

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Как уже сообщала «Комсомолка» в День города 21 сентября на площади Ленина воронежцам покажут шоу-программу с участием экскаваторов от «Росводоканала Воронеж». Стали известные некоторые подробности предстоящего представления. Как рассказали в водоканале, на этот раз стандартный набор «трюков» пополнился, благодаря голливудскому актеру Джейсону Стэтхэму и BottleCupChallenge. Гости города и воронежцы смогут своими глазами увидеть, как экскаваторщик водоканала огромным ковшом откручивает крышку на пластиковой бутылке.

- Не даёт нам покоя слава коллеги по цеху – Юрия Лихачева. После того, как он смог открутить эту крышку, все экскаваторщики водоканала ради интереса попробовали повторить. И не у всех получилось. Честно признаться, немного волнуюсь, что будет завтра. Но из трёх попыток – у меня в среднем две результативных. Настроен на удачу, и надеюсь, что воронежцы не будут судить нас слишком строго,- рассказал машинист экскаватора, неоднократный призёр конкурса профмастерства работников автотранспортного цеха, Иван Бирюков.

Кроме того, зрителям покажут краш-тест прочности заглушки из чугуна и стали, которые ставят сотрудники предприятия на полиэтиленовые трубы. В трубопровод дадут давление в 30 атмосфер и посмотрят, выдержит ли конструкция такое испытание на прочность.

ИСТОЧНИК KP.RU