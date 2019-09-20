2019-09-20T11:11:19+03:00
Общество

В День города в Воронеже пройдет небольшой дождь

Будет довольно прохладно
Елена ФЕДЯШЕВА
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Во время праздничного салюта ожидается около восьми градусов теплаВо время праздничного салюта ожидается около восьми градусов теплаФото: из архива «КП»
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Синоптики рассказали том, какая погода ждет воронежцев на День города. Утро субботы, 21 сентября, будет холодным. Спасатели даже объявили штормовое предупреждение в связи с возможными заморозками. Однако после 9 часов утра выглянет солнце и потеплеет до восьми – десяти градусов.

В течение дня ожидается переменная облачность, может пройти кратковременный дождь. Вечером во время праздничного салюта температура воздуха будет около восьми градусов с плюсом.

Отправляясь на прогулку в город, одевайтесь теплее и не забывайте зонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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